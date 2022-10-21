Октябрь, 21 в 17:55

Захват города Мариуполь (Донецкая область) российскими оккупантами стал возможен из-за небрежного отношения к планированию обороны этого населенного пункта.

Такое мнение выразил начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич (позывной Тавр). Он заверил, что имеет конкретные фамилии и готов дать показания.

– У меня есть четкие фамилии. Когда закончу вопрос с обменом пленных, организационные вопросы, когда полк Азов наконец получит танки и артиллерию, которую мы уничтожили на Азовстали, когда выходили, я обязательно напишу письмо в Офис генпрокурора: чтобы люди, виновные в том, что во время обороны Мариуполя случилось так, как случилось, были наказаны, — подчеркнул Кротевич в интервью ТСН.

Боец уточнил, что правоохранители еще не спрашивали его об этой ситуации. В то же время у азовцев есть взаимодействие с Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой безопасности и МВД.

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Кротевич отметил, что вместе с командиром полка Азов Денисом Прокопенко (позывной Редис) был свидетелем того, как планировалась оборона Мариуполя. И уже тогда были заметны проблемы в планировании.

– Тогда уже мы говорили, что есть проблемы… Если вопрос в том, сдали ли Мариуполь, то я скажу, что нет. Это просто пренебрежительное отношение к врагу и планированию. Это, если брать зону (ответственности. – Ред.) Объединенных сил, – считает Кротевич.

Он также напомнил о южном направлении, на котором враг в начале полномасштабного вторжения быстро продвигался и захватывал украинские города. По данным Кротевича, войска РФ, которые шли из временно оккупированного Крыма, фактически не чувствовали никакого сопротивления.

– Они дошли до Мангуша где-то, и только потом их уже начала бить артиллерия Объединенных сил, — заявил он.

Азовец добавил, что еще с 2015 года было понятно, что направление из Крыма было “незакрытым” и имело слабую оборону. Кротевич объяснил, что российские войска нужно было встречать еще на перешейке, соединяющем Крымский полуостров с материковой Украиной.

Он подчеркнул, что это небольшой коридор для продвижения войск, и если бы его вовремя “закрыли” артиллерией, враг не прошел бы. Таким образом Херсон, Бердянск и Мелитополь не были бы сейчас оккупированы.

– Да, мы бы оказались в окружении (защитники Мариуполя. — Ред.), потому что кольцо вокруг Мариуполя закрыла другая, восточная группировка оккупантов, которая прошла между Волновахой и Мариуполем… Мы ждали десантной высадки РФ с морского побережья, но она так и не произошла, – проинформировал Кротевич.

Как известно, 21 сентября из плена удалось вернуть 215 военных. Среди них были защитники Мариуполя, в том числе Богдан Кротевич.

Фото: Мариупольский городской совет