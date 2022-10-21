Жовтень, 21 в 17:55

Захоплення міста Маріуполь (Донецька область) російськими окупантами стало можливим через недбале ставлення до планування оборони цього населеного пункту.

Таку думку висловив начальник штабу полку Азов Богдан Кротевич (позивний Тавр). Він запевнив, що має конкретні прізвища і готовий надати свідчення.

– У мене є чіткі прізвища. Коли закінчу питання з обміном полонених, організаційні питання, коли полк Азов нарешті отримає танки та артилерію, яку ми знищили на Азовсталі, коли виходили, я обов’язково напишу листа до Офісу генпрокурора: щоб люди, які винні в тому, що під час оборони Маріуполя сталося так, як сталося, отримали покарання, – наголосив Кротевич в інтерв’ю ТСН.

Боєць уточнив, що правоохоронці ще не запитували його про цю ситуацію. Водночас в “азовців” є взаємодія з Головним управлінням розвідки Міноборони України, Службою безпеки та МВС.

Зараз дивляться

Кротевич зазначив, що разом із командиром полку Азов Денисом Прокопенком (позивний Редіс) був свідком того, як планувалася оборона Маріуполя. І вже тоді були помітні проблеми в плануванні.

– Тоді вже ми казали, що є проблеми… Якщо питання в тому, чи Маріуполь здали, то я скажу, що ні. Це просто недбале ставлення до ворога і до планування. Це, якщо брати зону (відповідальності, – Ред.) Об’єднаних сил, – вважає Кротевич.

Він також нагадав про південний напрямок, на якому ворог на початку повномасштабного вторгнення дуже швидко просувався та захоплював українські міста. За даними Кротевича, війська РФ, які йшли з тимчасово окупованого Криму, фактично не відчували жодного спротиву.

– Вони дійшли до Мангуша десь, і тільки потім їх вже почала вражати артилерія Об’єднаних сил, – заявив він.

“Азовець” додав, що ще з 2015 року було зрозуміло, що напрямок з Криму був “незакритим” та мав слабку оборону. Кротевич пояснив, що російські війська потрібно було зустрічати ще на перешийку, який сполучає Кримський півострів з материковою Україною.

Він наголосив, що це невеликий коридор для просування військ, і якщо б його вчасно “закрили” артилерією, ворог би не пройшов. Тож міста Херсон, Бердянськ та Мелітополь не були б зараз окуповані.

– Так, ми б опинилися в оточенні (захисники Маріуполя, – Ред.), тому що кільце довкола Маріуполя закрило інше, східне угрупування окупантів, яке пройшло між Волновахою і Маріуполем… Ми чекали на десантну висадку РФ з морського узбережжя, але вона так і не відбулася, – поінформував Кротевич.

Як відомо, 21 вересня з полону вдалося повернути 215 військових. Серед них були захисники Маріуполя, зокрема й Богдан Кротевич.

Фото: Маріупольська міська рада