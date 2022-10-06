Октябрь, 06 в 15:19

Защитники Мариуполя согласились покинуть территорию металлургического комбината Азовсталь в мае этого года, поскольку в тот момент были ранены сотни военных. Они нуждались в медицинской помощи.

Об этом рассказал сегодня во время пресс-конференции начальник штаба полка Азов, майор Богдан Кротевич (позывной Тавр).

Он подчеркнул, что бойцам было трудно решиться на выход в российский плен. Вся операция проходила по согласованию с украинскими властями.

Сейчас смотрят

Так, командир полка Азов, подполковник Денис Прокопенко (позывной Редис), имели связь с президентом Владимиром Зеленским, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

– Вся операция нашего выхода была согласована с руководством государства. Это была тяжелая операция… Нам было очень тяжело принять это решение. Но тогда у нас было 600 раненых, и 300 из них просто гнили, они очень медленно погибали. Поэтому офицерский состав единогласно принял решение о выходе в плен, чтобы оказать срочную медицинскую помощь бойцам, — подчеркнул Кротевич.

Он уточнил, что на Азовстали на тот момент не было лекарства и необходимого медицинского оборудования.

Кротевич добавил, что руководство Украины предоставило им право выбора – выходить или нет с Азовстали.

Комментируя роль Красного Креста в этом вопросе, он рассказал о договоренностях представителей этой организации по выходу мирных людей. Кротевич напомнил, что в бункерах Азовстали находились гражданские до последних дней обороны. Когда оккупанты полностью заблокировали и окружили предприятие – начались переговоры об освобождении мирных граждан.

– Были договоренности Красного Креста, что все граждане, которые выходят, попадут на территорию, подконтрольную Украине. К сожалению, этого не произошло. Поэтому я не знаю, как ответить о гарантиях Красного Креста именно в этой истории. Гарантии не были соблюдены, – заявил Кротевич.

Как известно, эвакуация украинских военнослужащих с комбината Азовсталь в Мариуполе прошла в мае. Их вывезли на временно оккупированные территории Донецкой области. Речь идет о более чем 2,5 тыс. украинских воинов.

В Минобороны Украины отмечали, что защитников планируют освободить по процедуре обмена. 21 сентября из плена удалось вернуть 215 военных, среди которых были защитники Мариуполя.