Октябрь, 21 в 15:58

Вооруженные силы Украины уже освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской и более 500 – в Харьковской областях.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Вооруженные силы Украины доблестно выполняют возложенные на них функции… Херсонская область – всего деоккупировано 88 населенных пунктов, – подчеркнул Тимошенко.

Он уточнил, что на освобожденных территориях проживают 11 827 человек. Сейчас им оказывается гуманитарная помощь. Кроме того, происходит восстановление систем жизнеобеспечения, расчистка дорог и возобновление мобильной связи. Продолжается работа по разминированию.

Сейчас смотрят

С начала деоккупации территорий Херсонской области там было задокументировано 156 военных преступлений РФ.

По словам Тимошенко, по состоянию на сегодняшний день в Харьковской области деоккупирован 551 населенный пункт. Для восстановления правопорядка и безопасности на освобожденных территориях ежесуточно привлекаются более 1 тыс. полицейских. Зарегистрировано уже 1 685 военных преступлений РФ.

Замруководителя ОПУ напомнил, что Харьковская область находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. В регионе разрушены более 12 тыс. объектов: из них 3 155 многоэтажек, 5 410 частных домов, 1 638 объектов жизнеобеспечения, 263 больницы, 229 школ.

В ходе брифинга Тимошенко также затронул тему российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Он призвал украинцев максимально экономить электроэнергию и снизить ее потребление.

– Последние 11 дней российские террористы пытаются уничтожить энергообеспечение Украины. Несмотря на эффективность ПВО, некоторые ракеты и иранские дроны прорывают оборону и наносят удар по энергообъектам, тепловым электростанциям и другой критической инфраструктуре, — отметил Тимошенко.

Он добавил, что цель этих террористических ударов РФ – создать гуманитарный кризис в стране. Но сбережение электроэнергии позволит избежать временных отключений.

По состоянию на начало октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили более 1,5 тыс. населенных пунктов, 483 из них – в Харьковской области. Таким образом за несколько недель украинские военные деоккупировали еще часть территорий региона.

7 октября появилась информация о деоккупации до 500 кв. км. территорий Херсонской области. Тогда подтверждалось освобождение 29 населенных пунктов.