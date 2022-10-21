Жовтень, 21 в 15:58

Збройні сили України вже звільнили від російських окупантів 88 населених пунктів на Херсонщині та понад 500 – на Харківщині.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Збройні сили України доблесно виконують покладені на них функції… Херсонщина – всього деокуповано 88 населених пунктів, – наголосив Тимошенко.

Він уточнив, що на звільнених територіях проживають 11 827 людей. Зараз їм надається гуманітарна допомога. Крім того, відбувається відновлення систем життєзабезпечення, розчищення доріг та поновлення мобільного зв’язку. Триває робота з розмінування.

Зараз дивляться

З початку деокупації територій Херсонщини там було задокументовано 156 воєнних злочинів РФ.

За словами Тимошенка, станом на сьогодні в Харківській області деокуповано 551 населений пункт. Для відновлення правопорядку та безпеки на звільнених територіях щодоби залучаються понад 1 тис. поліцейських. Зареєстровано вже 1 685 воєнних злочинів РФ.

Заступник керівника ОПУ нагадав, що Харківщина перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. У регіону зруйновано понад 12 тис. об’єктів: з них 3 155 багатоповерхівок, 5 410 приватних будинків, 1 638 об’єктів життєзабезпечення, 263 лікарні, 229 шкіл.

Під час брифінгу Тимошенко також торкнувся теми російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Він закликав українців максимально заощаджувати електроенергію і зменшити її споживання.

– Останні 11 днів російські терористи намагаються знищити енергозабезпечення України. Попри ефективність ППО, деякі ракети та іранські дрони проривають оборону та завдають удару по енергооб’єктах, теплових електростанціях та іншій критичній інфраструктурі, – зазначив Тимошенко.

Він додав, що мета цих терористичних ударів РФ – створити гуманітарну кризу в країні. Але заощадження електроенергії дозволить уникнути тимчасових відключень.

Станом на початок жовтня повідомлялося, що Збройні сили України звільнили понад 1,5 тис. населених пунктів, 483 з них – на Харківщині. Тож за кілька тижнів українські військові деокупували ще частину територій регіону.

7 жовтня з’явилася інформація про деокупацію до 500 кв. км. територій на Херсонщині. Тоді підтверджувалося звільнення 29 населених пунктів.