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Факти / Україна

Окупанти вивозять із Херсона російських медиків – військовий експерт

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Окупанти вивозять із Херсона російських медиків – військовий експерт
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти вивозять із Херсона російських медиків, поранених солдатів на правому березі Дніпра залишили напризволяще.

Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

– З медичних закладів Херсона практично виведено російський медичний персонал. Росіяни його заводили навесні, коли була велика кількість поранених, і відсоток виживання серед важко поранених був досить низький. Тоді російське командування почало підозрювати лікарів у тому, що вони не зовсім сумлінно виконують свій обов’язок, і почали заводити своїх російських лікарів. Зараз вони їх виводять, – розповів Коваленко.

За оцінками експерта, цей крок є досить цинічним, оскільки поранені мобілізовані, які зараз прикривають фланги РФ у Херсоні, просто загинуть без допомоги лікарів.

Зараз дивляться

Раніше у Генштабі повідомили, що у Херсоні ворог готується до вуличних боїв, значна частина населення виїхала.

Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у помешкання херсонців, які виїхали.

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