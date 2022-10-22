Жовтень, 22 в 16:08

Окупанти вивозять із Херсона російських медиків, поранених солдатів на правому березі Дніпра залишили напризволяще.

Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

– З медичних закладів Херсона практично виведено російський медичний персонал. Росіяни його заводили навесні, коли була велика кількість поранених, і відсоток виживання серед важко поранених був досить низький. Тоді російське командування почало підозрювати лікарів у тому, що вони не зовсім сумлінно виконують свій обов’язок, і почали заводити своїх російських лікарів. Зараз вони їх виводять, – розповів Коваленко.

За оцінками експерта, цей крок є досить цинічним, оскільки поранені мобілізовані, які зараз прикривають фланги РФ у Херсоні, просто загинуть без допомоги лікарів.

Зараз дивляться

Раніше у Генштабі повідомили, що у Херсоні ворог готується до вуличних боїв, значна частина населення виїхала.

Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у помешкання херсонців, які виїхали.