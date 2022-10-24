Ложь относительно “грязной бомбы” является элементом уже привычной кремлевской тактики — Резников

Октябрь, 23 в 23:38

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал заявления РФ о “грязной бомбе”, подчеркнув, что “на воре шапка горит”.

– “Грязный” ядерный шантаж является поводом для жестких превентивных шагов. “На воре шапка горит”. Сегодня РФ на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы. Ложь на счет “грязной бомбы”, которую якобы готовится применить Украина, – это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии, — говорит Резников.

Также он напомнил, что с 2014 года это происходило уже неоднократно, а после 24 февраля Россия открыто угрожает применением ядерного оружия.

– Весной она (РФ, — Ред.) сознательно провоцировала катастрофу на Чернобыльской АЭС, а сейчас шантажирует мир катастрофой на Запорожских АЭС. Ее ракеты создают опасность для других атомных объектов Украины. В отличие от Москвы Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности. Наши ядерные объекты и сегодня открыты для МАГАТЭ. Убедиться в том, что российские заявления являются бредом, элементарно, — отмечает министр обороны.

Кроме того, он подчеркнул, что лучшим ответом на российские заявления должны стать решительные шаги по усилению давления на преступный террористический режим в РФ, а также активная помощь Украине оружием.

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– Не как министр, а как гражданин отмечу такое. Отношение к земле в Украине всегда было особенным. Сегодня по реакции наших воинов и всех наших людей я вижу, как искренне они стремятся освободить украинскую землю от российской грязи. От снарядов, остатков техники, мусора, который оставляют после себя российские орды. Это даже не военная – это ментальная потребность, – говорит Резников.

Также он поблагодарил партнеров за “адекватное восприятие этой опасной российской болтовни”.