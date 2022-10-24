Брехня щодо “брудної бомби” є елементом вже звичної кремлівської тактики – Резніков

Жовтень, 23 в 23:38

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяви РФ щодо “брудної” бомби, підкресливши, що “на воре шапка горит”.

– “Брудний” ядерний шантаж є приводом для жорстких превентивних кроків. “На воре шапка горит”. Сьогодні РФ на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для цього прислів’я. Брехня щодо “брудної бомби”, яку начебто готується застосувати Україна, – це елемент вже звичної кремлівської тактики. Коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії, – каже Резніков.

Також він нагадав, що з 2014 року це було вже неодноразово, а після 24 лютого Росія відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї.

– Навесні вона (РФ, – Ред.) свідомо провокувала катастрофу на Чорнобильській АЕС, а зараз шантажує світ катастрофою на Запорізькі АЕС. Її ракети створюють небезпеку для інших атомних об’єктів України. На відміну від Москви, Україна завжди була надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки. Наші ядерні об’єкти і сьогодні відкриті для МАГАТЕ. Пересвідчитись у тому, що російські заяви є маячнею, елементарно, – зазначає міністр оборони.

Крім того, він підкреслив, що найкращою відповіддю на російські закиди мають стати рішучі кроки щодо посилення тиску на злочинний терористичний режим у РФ, а також активна допомога Україні зброєю.

Зараз дивляться

– Не як міністр, а як громадянин відзначу таке. Ставлення до землі в Україні завжди було особливим. Сьогодні по реакції наших воїнів і усіх наших людей я бачу, як щиро вони прагнуть звільнити українську землю від російського бруду. Від снарядів, залишків техніки, сміття, яке лишають по собі російські орди. Це навіть не військова – це ментальна потреба, – говорить Резніков.

Також він подякував партнерам, “які адекватно сприймають цю небезпечну російську балаканину”.