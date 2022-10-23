Октябрь, 23 в 7:30

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Отрадовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Карта боевых действий в Украине на 23.10.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 242-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.