Карта бойових дій на 23.10.2022 – ситуація на фронті

Жовтень, 23 в 7:30

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

Карта бойових дій в Україні на 23.10.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.