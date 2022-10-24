Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Мы единственные, кто здесь остался: оккупант в перехваченном разговоре прощается с сестрой

Малиновская Ангелина, редактор ленты
російські окупанти
Фото: Getty Images

Российский солдат в перехваченном ГУР Минобороны разговоре практически прощается со своей сестрой. Судя по разговору, он находится на Херсонском направлении и оттуда оккупанты собираются отступать. Он сообщает, что один из батальонов почти разбит и деморализован.

— Здесь новости плохие, х*хлы готовят наступление. Будем отступать, если успеем, если нет, то все — хана. Пока мы единственные, кто здесь остался, а команды на отступление нет… Пока жив, как будет — не знаю. Здесь вообще ж*па полная, — пожаловался он сестре.

Он говорит, что отступление — это единственная возможность выжить. По его словам, из всего состава БТГ осталось 100-150 человек — остальные убиты или ранены.

Сейчас смотрят
Читайте
С их телефонов поступают странные смс: в Херсоне начали исчезать люди

Источник: ГУР
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка