Мы единственные, кто здесь остался: оккупант в перехваченном разговоре прощается с сестрой

Октябрь, 24 в 19:47

Российский солдат в перехваченном ГУР Минобороны разговоре практически прощается со своей сестрой. Судя по разговору, он находится на Херсонском направлении и оттуда оккупанты собираются отступать. Он сообщает, что один из батальонов почти разбит и деморализован.

— Здесь новости плохие, х*хлы готовят наступление. Будем отступать, если успеем, если нет, то все — хана. Пока мы единственные, кто здесь остался, а команды на отступление нет… Пока жив, как будет — не знаю. Здесь вообще ж*па полная, — пожаловался он сестре.

Он говорит, что отступление — это единственная возможность выжить. По его словам, из всего состава БТГ осталось 100-150 человек — остальные убиты или ранены.