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Факти / Україна

Ми єдині, хто тут залишився: окупант у перехопленій розмові прощається з сестрою

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
російські окупанти
Фото: Getty Images

Російський солдат у перехопленій ГУР Міноборони розмові практично прощається зі своєю сестрою. Судячи з розмови, він знаходиться на Херсонщині і звідти окупанти збираються відступати. Він повідомляє, що один із батальйонів майже розбитий та деморалізований.

– Тут новини погані, х*хли готують наступ. Відступатимемо, якщо встигнемо, якщо ні, то все – хана. Поки що ми єдині, хто тут залишився, а команди на відступ немає… Поки що живий, як буде – не знаю. Тут взагалі ж*па повна, – поскаржився він сестрі.

Він каже, що відхід армії – єдина можливість вижити. За його словами, зі всього складу БТГ залишилося 100-150 осіб – решту вбито або поранено.

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Джерело: ГУР
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