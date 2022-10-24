С их телефонов поступают странные смс: в Херсоне начали исчезать люди

Октябрь, 24 в 18:07

В Херсоне исчезают люди, российские военные воруют все, а что не могут вывести, крушат и уничтожают.

– Из Херсона поступают сообщения об исчезновении людей. Они не выходят на связь с родными, а через некоторое время с их телефонов родственникам поступают сообщения подозрительного содержания, — говорится в сообщении Нацполиции.

В полиции информируют, что продолжается фиксация фактов мародерства оккупантами на освобожденных территориях – у местного населения солдаты РФ отбирали мопеды и автомобили с прицепами.

– Из магазинов похищали терминалы и деньги, из домов вывозили все имущество, от посуды, ковров до бытовой техники и мебели. Что не удавалось унести, армия мародеров крушила и уничтожала, — добавляют в Нацполиции.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.