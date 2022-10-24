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Поддержка Украины США не изменится после выборов, так как является двухпартийной – Пелоси

Анастасия Гевко, редактор ленты
Поддержка Украины США не изменится после выборов, так как является двухпартийной – Пелоси
Фото: Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила приверженность своей страны Украине в борьбе с российской агрессией, и подчеркнула, что поддержка украинского государства является двухпартийной и будет продолжаться после выборов.

Об этом сообщает CNN.

Пелоси отметила, что Иран совершает большую ошибку, оказывая помощь россиянам, а также добавила, что поддержка Украины будет продолжаться, даже если республиканцы получат Палату представителей после промежуточных выборов в ноябре.

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– Поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной, то есть в Палате представителей и в Сенате, и она начинается в Белом доме с нашего президента, – сказала Пелоси на двусторонней пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем по итогам Первого парламентского саммита Крымская платформа. 

– Кто-то сделал заявление: “Мы не даем Украине карт-бланш”. Мы никогда не давали карт-бланш Украине. Таким образом вывод, который можно сделать из этого, заключается в том, что мы не будем оказывать им помощь. Это неправда. И то, что был выставлен карт-бланш, это неправда. Это очень честные отношения во имя демократии и свободы во всем мире, – заявила Пелоси.

Отметим, что на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что его беспокоит будущее американской помощи Украине, если Республиканская партия победит в Палате представителей.

– Они сказали, что если они выиграют, то вряд ли будут финансировать – помогать – продолжать финансировать Украину, украинскую войну против русских, – сказал Байден на сборе средств в Филадельфии в пятницу, согласно пресс-пулу. – Эти ребята не понимают. Это намного больше, чем Украина – это Восточная Европа. Это НАТО. Это реальные, серьезные, серьезные последствия. Они не понимают американской внешней политики.

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Источник: CNN
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