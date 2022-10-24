Октябрь, 24 в 20:57

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила приверженность своей страны Украине в борьбе с российской агрессией, и подчеркнула, что поддержка украинского государства является двухпартийной и будет продолжаться после выборов.

Об этом сообщает CNN.

Пелоси отметила, что Иран совершает большую ошибку, оказывая помощь россиянам, а также добавила, что поддержка Украины будет продолжаться, даже если республиканцы получат Палату представителей после промежуточных выборов в ноябре.

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– Поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной, то есть в Палате представителей и в Сенате, и она начинается в Белом доме с нашего президента, – сказала Пелоси на двусторонней пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем по итогам Первого парламентского саммита Крымская платформа. – Кто-то сделал заявление: “Мы не даем Украине карт-бланш”. Мы никогда не давали карт-бланш Украине. Таким образом вывод, который можно сделать из этого, заключается в том, что мы не будем оказывать им помощь. Это неправда. И то, что был выставлен карт-бланш, это неправда. Это очень честные отношения во имя демократии и свободы во всем мире, – заявила Пелоси.

Отметим, что на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что его беспокоит будущее американской помощи Украине, если Республиканская партия победит в Палате представителей.