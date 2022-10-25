Германия готова предоставить Украине €20 млн на оборудование для критической инфраструктуры

Октябрь, 25 в 13:56

Германия выделит Украине €20 млн на закупку резервного оборудования. Оно поможет реагировать на террористические атаки на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Он подчеркнул, что такие предварительные договоренности были достигнуты во время встречи с министром Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Штеффи Лемке.

По его словам, уже в ближайшее время украинская и германская сторона финализируют эту договоренность.

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– В условиях, когда наша инфраструктура находится под постоянным террористическим прицелом, нам нужно максимально обеспечить Украину резервными мощностями, а украинцев – теплом, светом и водой, – подчеркнул он.

Алексей Чернышов добавил, что на выделенные Германией средства будет закуплено все необходимое для этого оборудования, прежде всего, мобильные дизельные генераторы, автоматические насосные станции для подачи воды, мобильные теплоэлектростанции.

Министр заверил, что альтернативные источники энергии в Украине будут.

К слову, на днях глава компании Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что эта зима будет “худшей в истории Украины”. По его словам, в Украине ожидаются постоянные перебои с электричеством и неоднократные проблемы с отоплением.

Фото: Алексей Чернышев