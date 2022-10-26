Німеччина передасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і чотири гаубиці – Штайнмаєр
Німеччина передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.
Про це під час брифінгу у Києві повідомив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.
– Я сьогодні пообіцяв пану президентові, що скоро будуть передані дві системи MARS і також чотири наші гаубиці Panzerhaubitze 2000. Наступними днями вони будуть передані Україні, – сказав він.
Штайнмаєр зазначив, що загалом Україна повинна отримати чотири найсучасніші системи протиповітряної оборони IRIS-T, які захищатимуть українців від російської агресії.
Нагадаємо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув з візитом до України у вівторок, 25 жовтня.
За словами чиновника, для нього дуже важливо “послати знак солідарності українцям, особливо зараз, у фазі мерзенних російських авіаударів країною”.
Штайнмаєр заявив, що Німеччина і надалі продовжуватиме підтримувати Україну: у військовому, політичному, економічному та гуманітарному аспектах.