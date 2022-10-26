Жовтень, 25 в 21:18

Німеччина передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Про це під час брифінгу у Києві повідомив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

– Я сьогодні пообіцяв пану президентові, що скоро будуть передані дві системи MARS і також чотири наші гаубиці Panzerhaubitze 2000. Наступними днями вони будуть передані Україні, – сказав він.

Штайнмаєр зазначив, що загалом Україна повинна отримати чотири найсучасніші системи протиповітряної оборони IRIS-T, які захищатимуть українців від російської агресії.

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Нагадаємо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув з візитом до України у вівторок, 25 жовтня.

За словами чиновника, для нього дуже важливо “послати знак солідарності українцям, особливо зараз, у фазі мерзенних російських авіаударів країною”.

Штайнмаєр заявив, що Німеччина і надалі продовжуватиме підтримувати Україну: у військовому, політичному, економічному та гуманітарному аспектах.