Украину пригласили участвовать в саммите глав МИД стран НАТО в Румынии

Октябрь, 25 в 20:42

Украину пригласили в качестве одной из участниц саммита министров иностранных дел стран — участниц НАТО, который пройдет в Румынии в конце ноября.

Об этом сообщает Аgerpres.

По данным румынского издания, кроме Украины, на саммит пригласили и другие страны, которые не являются участницами НАТО: Финляндию, Молдову, Боснию и Герцеговину, Грузию и Швецию.

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Саммит запланирован на 29-30 ноября, место проведения – Бухарест. Встреча будет включать в себя четыре сессии, связанные с реализацией решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде.

Среди основных тем – война России против Украины и энергетическая безопасность.

Это будет первый раз, когда Румыния примет у себя встречу министров иностранных дел стран НАТО. Ранее на более высоком уровне тут проходил только саммит 2008 года, во время которого впервые было заявлено о евроатлантическом будущем Украины без какой-либо конкретики.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что нужно увеличить помощь для Украины, чтобы украинская армия смогла воевать всю зиму.

Источник: Аgerpres