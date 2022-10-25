Україну запросили взяти участь у саміті глав МЗС країн НАТО у Румунії

Жовтень, 25 в 20:42

Україну запросили як одну з учасниць саміту міністрів закордонних справ країн – учасниць НАТО, який пройде в Румунії наприкінці листопада.

Про це повідомляє Аgerpres.

За даними румунського видання, окрім України, на саміт запросили й інші країни, які не є учасницями НАТО: Фінляндію, Молдову, Боснію та Герцеговину, Грузію та Швецію.

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Саміт заплановано на 29 листопада, місце проведення – Бухарест. Зустріч матиме чотири сесії, пов’язані з реалізацією рішень, прийнятих на саміті НАТО в Мадриді.

Серед основних тем – війна Росії проти України та енергетична безпека.

Це буде вперше, коли Румунія візьме на себе зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Раніше на вищому рівні тут проходив лише саміт 2008 року, під час якого вперше було заявлено про євроатлантичне майбутнє України без будь-якої конкретики.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що потрібно збільшити допомогу для України, щоб українська армія змогла воювати всю зиму.

Джерело: Аgerpres