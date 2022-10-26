Годжес пояснив, у чому помилився Захід у питаннях захисту неба над Україною

Жовтень, 26 в 10:15

За вісім місяців повномасштабної війни Росії проти України стало зрозуміло, що вимоги до захисту повітряного простору від ворожих ракет і нальотів значно більші, ніж вважалося до цього.

Але наразі Захід не може прикрити всі цивільні об’єкти України системами ППО. Таку думку в ефірі Фейгін Live висловив екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес.

– Я вважав, що потрібно буде захищати лише аеродроми та морські порти. Однак тепер чітко видно, що Кремль використовуватиме дорогі ракети для атак об’єктів цивільної інфраструктури. Тому вимоги для захисту від ракет набагато більші, ніж ми думали. Я думаю, Захід зараз шукає інші системи, які можуть допомогти. Але у цьому разі ми просто не маємо нічого, що можна було б ще передати, – пояснив він.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що дві системи NASAMS незабаром встановлять в Україні. Компанія Raytheon Technologies передала їх уряду Сполучених Штатів.

Зараз дивляться

За словами генерального директора компанії, це система протиповітряної оборони малої дальності, що спроможна збити в небі все – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів.