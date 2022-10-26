НАБУ и САП объявили 15 новых подозрений по делу Роттердам+
В деле Роттердам+ объявлено 15 новых подозрений, среди которых, в частности, бывшие и действующие должностные лица Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), 26 октября 2022 года о подозрении было объявлено также должностным лицам группы частных теплогенерирующих компаний, которые причастны к внедрению и применению так называемой формулы Роттердам+, в результате чего потребители электроэнергии в течение 2018-2019 годов незаконно переплатили более 20 млрд грн.
По данным следствия, в формуле Роттердам+ были учтены расходы на услуги, которые фактически не выполнялись. Речь идет о транспортировке угля национального производителя к ТЭС из порта в Роттердаме. Это привело к тому, что в период с 2016 по 2019 год потребители электроэнергии переплатили более 39 млрд грн.
Расследование сделок выяснило, что на принятие такой формулы вычисления отдельных членов НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые и получили сверхприбыли. Как следствие, состоялась безосновательная уплата всеми потребителями электроэнергии денежных средств из-за роста тарифов на электроэнергию.
— Наряду с этим другие члены НКРЭКУ неподобающе выполнили свои служебные обязанности из-за недобросовестного отношения к ним и проголосовали за утверждение так называемой формулы Роттердам+, что в дальнейшем повлекло тяжкие последствия государственным и общественным интересам, — сообщили в прокуратуре.
В САП отмечают, что на сегодня подозрение получили два бывших председателя НКРЭКУ, а также шесть бывших и три действующих члена НКРЭКУ, действующий и бывший работники комиссии, а также действующий и бывший чиновники группы частных теплогенерирующих компаний.
Шестерым из вышеуказанных лиц инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Действия других лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УК Украины.
Что такое формула Роттердам+
С марта 2016 года Нацкомиссия определяла оптовую рыночную цену на электроэнергию по новой методике. Стоимость угля в производстве считалась по формуле: стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его поставки в Украину. В то же время львиную долю угля ТЭС покупали не в Нидерландах, а в Украине, России или с оккупированных территорий.
Благодаря этой формуле энергетические компании, в частности ДТЭК и Центрэнерго, продавали электроэнергию дороже.
8 августа 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу Роттердам+ сообщили о подозрении шести лицам. По данным следствия, формула Роттердам+ создала условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии.
Кроме того, НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украину попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.
С 1 июля 2020 года Украина перешла на новый рынок электроэнергии, поэтому формула Роттердам+ прекратила действовать.