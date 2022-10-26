Жовтень, 26 в 20:07

У справі Роттердам+ оголошено 15 нових підозр, серед яких, зокрема, колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ), 26 жовтня 2022 року про підозру було оголошено також посадовцям групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули Роттердам+, внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018–2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд грн.

За даними слідства, у формулі Роттердам+ було враховано витрати на послуги, які фактично не виконувались. Йдеться про транспортування вугілля національного виробника до ТЕС з порту у Роттердамі. Це призвело до того, що у період з 2016 по 2019 роки споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд грн.

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Розслідування оборудок з’ясувало, що на ухвалення такої формули обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які й отримали надприбутки. Як наслідок, відбулась безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію.

– Поряд з цим, інші члени НКРЕКП неналежно виконали свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них та проголосували за затвердження так званої формули Роттердам+, що у подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам, — повідомили у прокуратурі.

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У САП зазначають, що станом на сьогодні підозру отримали два колишніх голови НКРЕКП, а також шість колишніх та три чинних члени НКРЕКП, чинний та колишній працівники комісії, а також чинний та колишній посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

Шістьом з вищевказаних осіб інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України. Дії інших осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України.

Що таке формула Роттердам+

З березня 2016 року Нацкомісія визначала гуртову ринкову ціну на електроенергію за новою методикою. Вартість вугілля у виробництві рахувалась за формулою вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його постачання до України. Водночас левову частку вугілля ТЕС купляли не в Нідерландах, а в Україні, Росії або з окупованих територій.

Завдяки цій формулі енергетичні компанії, зокрема ДТЕК і Центренерго, продавали електроенергію дорожче.

8 серпня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у справі Роттердам+ повідомили про підозру шістьом особам. За даними слідства, формула Роттердам+ створила умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії.

Крім того, НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

З 1 липня 2020 року Україна перейшла на новий ринок електроенергії, тому формула Роттердам+ припинила діяти.