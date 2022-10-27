Октябрь, 27 в 8:01

Во временно оккупированный Херсон Россия завозит недавно мобилизованных россиян, которых, вероятно, будут использовать как пушечное мясо.

Об этом в комментарии телеканалу CNN заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

По его словам, сейчас из Херсона и прилегающих районов оккупанты пытаются вывезти остатки своей так называемой администрации и готовятся к уличным боям.

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Буданов считает, что новых мобилизованных российских солдат, которые будут принимать участие в этих боях, просто кинут на убой.

— Россия завозит в Херсон новое пушечное мясо, готовясь к уличным боям, — заявил глава разведки.

Буданов уверяет, что Россия осознает и понимает всю сложность своего положения в этом регионе, и не хочет, чтобы ее войска были полностью окружены.

А еще начальник ГУР сказал, что вывод российских войск ускорится, когда Украина вернет под свой огневой контроль Каховскую дамбу.

— Поэтому все наши боевые части движутся и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки, — подчеркнул Кирилл Буданов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что в случае подрыва Каховской ГЭС временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть, и навсегда.

Фото: ГУР МО