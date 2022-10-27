Жовтень, 27 в 8:01

У тимчасово окупований Херсон Росія завозить нещодавно мобілізованих росіян, яких, ймовірно, використовуватимуть як гарматне м’ясо.

Про це у коментарі телеканалу CNN заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, зараз із Херсона та прилеглих районів окупанти намагаються вивезти залишки своєї так званої адміністрації та готуються до вуличних боїв.

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Буданов вважає, що нових мобілізованих російських солдатів, які братимуть участь у цих боях, просто кинуть на забій.

– Росія завозить до Херсона нове гарматне м’ясо, готуючись до вуличних боїв, – заявив очільник розвідки.

Буданов запевняє, що Росія усвідомлює та розуміє всю складність свого становища в цьому регіоні, і не хоче, щоб її війська були повністю оточені.

А ще начальник ГУР сказав, що виведення російських військ прискориться, коли Україна поверне під свій вогневий контроль Каховську греблю.

– Тому всі наші бойові частини рухаються і у бік Херсона, і у бік Нової Каховки, – наголосив Кирило Буданов.

Раніше секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів, що у разі підриву Каховської ГЕС тимчасово окупований Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років, а можливо, і назавжди.

Фото: ГУР МО