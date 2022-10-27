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Факты / Україна

В Генштабе рассказали, будет ли ускоренная мобилизация в Украине

Илья Нежигай, редактор ленты
В Генштабе рассказали, будет ли ускоренная мобилизация в Украине
Фото: Depositphotos

В рамках всеобщей мобилизации в Украине призывают военнообязанных для доукомплектования в определенные военные структуры, запрос на которых есть согласно ситуации на фронте и зависит от решений украинского военно-политического руководства.

Как заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на пресс-брифинге, сегодня потребности в активизации мобилизации нет.

По его словам, с 24 февраля мобилизация в Украине происходит по плану, при этом сейчас нет потребности в активизации или увеличении темпов призыва военнообязанных, несмотря на мобилизацию в Российской Федерации.

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Алексей Громов добавил, что ежемесячно украинских военнообязанных призывают для доукомплектования в определенные военные структуры или формирования новых структур, запрос на что опирается на ситуацию на фронте и те решения, которые приняло военно-политическое руководство Украины.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба отметил, что существенного увеличения, активизации проведения мобилизации пока нет.

— Мероприятия мобилизации проводятся по плану и будут проводить по плану, — заявил представитель Генштаба.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. 15 августа Верховная Рада проголосовала за ее продление еще на 90 дней – до 21 ноября 2022 года.

Однако есть еще такое понятие, как целевая мобилизация, которую власти тоже могут объявить.

Что такое целевая мобилизация и кого могут мобилизовать — читайте в материале на Фактах ICTV.

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Источник: Ukrainian military TV

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