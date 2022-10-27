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Факти / Україна

У Генштабі розповіли, чи буде пришвидшена мобілізація в Україні

Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Генштабі розповіли, чи буде пришвидшена мобілізація в Україні
Фото: Depositphotos

У межах загальної мобілізації в Україні призивають військовозобов’язаних для доукомплектування в певні військові структури, запит на яких є відповідно до ситуації на фронті та залежить від рішень українського військово-політичного керівництва.

Як заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на пресбрифінгу, сьогодні потреби в активізації мобілізації немає.

За його словами, з 24 лютого мобілізація в Україні відбувається за планом, водночас наразі немає потреби в активізації або збільшенні темпів призову військовозобов’язаних, незважаючи на мобілізацію в Російській Федерації.

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Олексій Громов додав, що щомісяця українських військовозобов’язаних призивають для доукомплектування в певні військові структури або формування нових структур, запит на що спирається на ситуацію на фронті та ті рішення, які ухвалило військово-політичне керівництво України.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу наголосив, що суттєвого збільшення, активізації проведення мобілізації поки що немає.

– Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводити за планом, – запевнив представник Генштабу.

В Україні триває загальна мобілізація. 15 серпня Верховна Рада проголосувала за її продовження ще на 90 днів – до 21 листопада 2022 року.

Однак є ще таке поняття, як цільова мобілізація, яку влада теж може оголосити.

Що таке цільова мобілізація і кого можуть мобілізувати – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Джерело: Ukrainian military TV

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