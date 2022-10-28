Октябрь, 28 в 9:57

За сутки украинские защитники ликвидировали почти полтысячи российских оккупантов – ориентировочно 480.

В целом с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили 69,7 тыс. захватчиков.

Накануне ВСУ сбили в небе над Украиной два вражеских вертолета, штурмовик Су-25 и три беспилотника.

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Не стало в армии РФ 27 октября девяти танков, восьми артиллерийских систем, 14 боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одной единицы специальной техники.

Потери РФ на 28 октября 2022 года

личного состава ‒ около 69 700 (+480),

танков ‒ 2 640 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 5 378 (+14),

артиллерийских систем – 1 698 (+8),

реактивных систем залпового огня – 379,

средств противовоздушной обороны ‒ 192,

самолетов – 272 (+1),

вертолетов – 251 (+2),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 401 (+3),

крылатых ракет ‒ 351,

кораблей (катеров) ‒ 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 088 (+10),

специальной техники ‒ 151 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев