Самолет, два вертолета и почти полтысячи оккупантов: потери армии РФ на 28 октября
За сутки украинские защитники ликвидировали почти полтысячи российских оккупантов – ориентировочно 480.
В целом с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили 69,7 тыс. захватчиков.
Накануне ВСУ сбили в небе над Украиной два вражеских вертолета, штурмовик Су-25 и три беспилотника.
Не стало в армии РФ 27 октября девяти танков, восьми артиллерийских систем, 14 боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одной единицы специальной техники.
Потери РФ на 28 октября 2022 года
- личного состава ‒ около 69 700 (+480),
- танков ‒ 2 640 (+9),
- боевых бронированных машин ‒ 5 378 (+14),
- артиллерийских систем – 1 698 (+8),
- реактивных систем залпового огня – 379,
- средств противовоздушной обороны ‒ 192,
- самолетов – 272 (+1),
- вертолетов – 251 (+2),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 401 (+3),
- крылатых ракет ‒ 351,
- кораблей (катеров) ‒ 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 088 (+10),
- специальной техники ‒ 151 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев