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Факты / Україна

Самолет, два вертолета и почти полтысячи оккупантов: потери армии РФ на 28 октября

Татьяна Забожко, редактор ленты
Самолет, два вертолета и почти полтысячи оккупантов: потери армии РФ на 28 октября

За сутки украинские защитники ликвидировали почти полтысячи российских оккупантов – ориентировочно 480.

В целом с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили 69,7 тыс. захватчиков.

Накануне ВСУ сбили в небе над Украиной два вражеских вертолета, штурмовик Су-25 и три беспилотника.

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Не стало в армии РФ 27 октября девяти танков, восьми артиллерийских систем, 14 боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одной единицы специальной техники.

Потери РФ на 28 октября 2022 года

  • личного состава ‒ около 69 700 (+480),
  • танков ‒ 2 640 (+9),
  • боевых бронированных машин ‒ 5 378 (+14),
  • артиллерийских систем – 1 698 (+8),
  • реактивных систем залпового огня – 379,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 192,
  • самолетов – 272 (+1),
  • вертолетов – 251 (+2),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 401 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 351,
  • кораблей (катеров) ‒ 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 088 (+10),
  • специальной техники ‒ 151 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

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