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Факти / Україна

Літак, два вертольоти та майже пів тисячі окупантів: втрати армії РФ на 28 жовтня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Літак, два вертольоти та майже пів тисячі окупантів: втрати армії РФ на 28 жовтня

Упродовж доби українські захисники ліквідували майже пів тисячі російських окупантів – орієнтовно 480.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили 69,7 тис. загарбників.

Напередодні ЗСУ збили в небі над Україною два ворожі вертольоти, штурмовик Су-25 та три безпілотники.

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Не стало в армії РФ 27 жовтня дев’яти танків, восьми артилерійських систем, 14 бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також однієї одиниці спеціальної техніки.

Втрати РФ на 28 жовтня 2022

  • особового складу ‒ близько 69 700 (+480),
  • танків ‒ 2 640 (+9),
  • бойових броньованих машин ‒ 5 378 (+14),
  • артилерійських систем – 1 698 (+8),
  • реактивних систем залпового вогню – 379,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 192,
  • літаків – 272 (+1),
  • гелікоптерів – 251 (+2),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 401 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 351,
  • кораблів (катерів) ‒ 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 088 (+10),
  • спеціальної техніки ‒ 151 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 247-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

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