Літак, два вертольоти та майже пів тисячі окупантів: втрати армії РФ на 28 жовтня
Упродовж доби українські захисники ліквідували майже пів тисячі російських окупантів – орієнтовно 480.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили 69,7 тис. загарбників.
Напередодні ЗСУ збили в небі над Україною два ворожі вертольоти, штурмовик Су-25 та три безпілотники.
Не стало в армії РФ 27 жовтня дев’яти танків, восьми артилерійських систем, 14 бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також однієї одиниці спеціальної техніки.
Втрати РФ на 28 жовтня 2022
- особового складу ‒ близько 69 700 (+480),
- танків ‒ 2 640 (+9),
- бойових броньованих машин ‒ 5 378 (+14),
- артилерійських систем – 1 698 (+8),
- реактивних систем залпового вогню – 379,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 192,
- літаків – 272 (+1),
- гелікоптерів – 251 (+2),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 401 (+3),
- крилатих ракет ‒ 351,
- кораблів (катерів) ‒ 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 088 (+10),
- спеціальної техніки ‒ 151 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 247-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців