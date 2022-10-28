Літак, два вертольоти та майже пів тисячі окупантів: втрати армії РФ на 28 жовтня

Жовтень, 28 в 9:57

Упродовж доби українські захисники ліквідували майже пів тисячі російських окупантів – орієнтовно 480.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили 69,7 тис. загарбників.

Напередодні ЗСУ збили в небі над Україною два ворожі вертольоти, штурмовик Су-25 та три безпілотники.

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Не стало в армії РФ 27 жовтня дев’яти танків, восьми артилерійських систем, 14 бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також однієї одиниці спеціальної техніки.

Втрати РФ на 28 жовтня 2022

особового складу ‒ близько 69 700 (+480),

танків ‒ 2 640 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 5 378 (+14),

артилерійських систем – 1 698 (+8),

реактивних систем залпового вогню – 379,

засобів протиповітряної оборони ‒ 192,

літаків – 272 (+1),

гелікоптерів – 251 (+2),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 401 (+3),

крилатих ракет ‒ 351,

кораблів (катерів) ‒ 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 088 (+10),

спеціальної техніки ‒ 151 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 247-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців