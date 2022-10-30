Враг боится: Арестович о причинах наступления оккупантов на Угледарском направлении

Октябрь, 29 в 23:28

Украинские военные взяли под огневой контроль важную железную дорогу, по которой проходило снабжение российской южной группировки.

Об этом в эфире Фейгин LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В частности, именно этим объясняет то, что враг пытается перейти в наступление на Угледарском направлении Донецкой области и отодвинуть наши войска.

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— Нанесли мы удар по Иловайску недельки две назад и хорошо проредили минимум 36 дорожных путей. И они очень сильно опасаются нашего движения на Волноваху. Они решили отодвинуть наши войска подальше, потому что если мы прерываем это снабжение им конец точно. Пока вся Херсонская группировка держится на запасах накопленных в Крыму, — заявил Арестович.

Также он добавил, что, несмотря на заявления о Крымском мосте, у врага большие проблемы с пропуском тяжелых железнодорожных составов, способных провозить вооружение и технику.

— И даже большегрузных автомобилей. Железная дорога идет чуть севернее Мариуполя, условно говоря, Иловайск-Волноваха-Токмак. Она снабжает всю южную группировку — запорожскую и херсонскую. Вся эта железка находится под огневым контролем ВСУ. Правда, дальними, типа HIMARS и дальнобойной артиллерии. Уже под нашим контролем, — отметил Арестович.