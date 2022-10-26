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Факты / Україна

ВСУ установили флаг Украины в Невском Луганской области

Валентина Чорна, редактор ленты
ЗСУ встановини український прапор у селі Невське на Луганщині

Вооруженные силы Украины установили украинский флаг в селе Невское на Луганщине.

Соответствующее видео было обнародовано на странице Сил специальных операций ВСУ.

— Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим! – говорится в сообщении.

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Отметим, что населенный пункт Невское находится на границе Луганской и Харьковской областей.

В понедельник, 24 октября, в Генштабе сообщили, что ВСУ освободили четыре населенных пункта на Донбассе.

Среди них были село Невское, а также Кармазиновка, Мясожаровка Луганской области и Новосадово Донецкой области.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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