ВСУ установили флаг Украины в Невском Луганской области

Октябрь, 26 в 20:17

Вооруженные силы Украины установили украинский флаг в селе Невское на Луганщине.

Соответствующее видео было обнародовано на странице Сил специальных операций ВСУ.

— Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим! – говорится в сообщении.

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Отметим, что населенный пункт Невское находится на границе Луганской и Харьковской областей.

В понедельник, 24 октября, в Генштабе сообщили, что ВСУ освободили четыре населенных пункта на Донбассе.

Среди них были село Невское, а также Кармазиновка, Мясожаровка Луганской области и Новосадово Донецкой области.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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