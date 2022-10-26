ВСУ установили флаг Украины в Невском Луганской области
Вооруженные силы Украины установили украинский флаг в селе Невское на Луганщине.
Соответствующее видео было обнародовано на странице Сил специальных операций ВСУ.
— Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим! – говорится в сообщении.
Отметим, что населенный пункт Невское находится на границе Луганской и Харьковской областей.
В понедельник, 24 октября, в Генштабе сообщили, что ВСУ освободили четыре населенных пункта на Донбассе.
Среди них были село Невское, а также Кармазиновка, Мясожаровка Луганской области и Новосадово Донецкой области.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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