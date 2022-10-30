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Факти / Україна

Ворог боїться: Арестович про причини наступу окупантів на Вугледарському напрямі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Олексій Арестович
Фото: Офіс президента

Українські військові взяли під вогневий контроль важливу залізницю, за допомогою якої забезпечувалось російське південне угрупованню.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Зокрема, саме цим пояснює те, що ворог намагається перейти у наступ на Вугледарському напрямі Донецької області та відкинути наші війська.

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– Завдали ми удару по Іловайську тижнів два тому і добре прорідили щонайменше 36 дорожніх шляхів. І вони дуже побоюються нашого руху на Волноваху. Вони вирішили відсунути наші війська подалі, бо, якщо ми перериваємо це постачання, їм кінець точно. Поки все Херсонське угруповання тримається на запасах накопичених у Криму, – заявив Арестович.

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Також він додав, що, незважаючи на заяви про Кримський міст, у ворога є великі проблеми з пропуском важких залізничних складів, здатних провозити озброєння та техніку.

– І навіть великовантажних автомобілів. Залізниця йде трохи на північ від Маріуполя, умовно кажучи, Іловайськ-Волноваха-Токмак. Вона забезпечує все південне угруповання – запорізьке і херсонське. Вся ця залізниця перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Щоправда, далекими засобами, типу HIMARS та далекобійної артилерії. Вже під нашим контролем, – зазначив Арестович.

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