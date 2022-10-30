Ворог боїться: Арестович про причини наступу окупантів на Вугледарському напрямі
Українські військові взяли під вогневий контроль важливу залізницю, за допомогою якої забезпечувалось російське південне угрупованню.
Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.
Зокрема, саме цим пояснює те, що ворог намагається перейти у наступ на Вугледарському напрямі Донецької області та відкинути наші війська.
– Завдали ми удару по Іловайську тижнів два тому і добре прорідили щонайменше 36 дорожніх шляхів. І вони дуже побоюються нашого руху на Волноваху. Вони вирішили відсунути наші війська подалі, бо, якщо ми перериваємо це постачання, їм кінець точно. Поки все Херсонське угруповання тримається на запасах накопичених у Криму, – заявив Арестович.
Також він додав, що, незважаючи на заяви про Кримський міст, у ворога є великі проблеми з пропуском важких залізничних складів, здатних провозити озброєння та техніку.
– І навіть великовантажних автомобілів. Залізниця йде трохи на північ від Маріуполя, умовно кажучи, Іловайськ-Волноваха-Токмак. Вона забезпечує все південне угруповання – запорізьке і херсонське. Вся ця залізниця перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Щоправда, далекими засобами, типу HIMARS та далекобійної артилерії. Вже під нашим контролем, – зазначив Арестович.