Ворог боїться: Арестович про причини наступу окупантів на Вугледарському напрямі

Жовтень, 29 в 23:28

Українські військові взяли під вогневий контроль важливу залізницю, за допомогою якої забезпечувалось російське південне угрупованню.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Зокрема, саме цим пояснює те, що ворог намагається перейти у наступ на Вугледарському напрямі Донецької області та відкинути наші війська.

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– Завдали ми удару по Іловайську тижнів два тому і добре прорідили щонайменше 36 дорожніх шляхів. І вони дуже побоюються нашого руху на Волноваху. Вони вирішили відсунути наші війська подалі, бо, якщо ми перериваємо це постачання, їм кінець точно. Поки все Херсонське угруповання тримається на запасах накопичених у Криму, – заявив Арестович.

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Також він додав, що, незважаючи на заяви про Кримський міст, у ворога є великі проблеми з пропуском важких залізничних складів, здатних провозити озброєння та техніку.