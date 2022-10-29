ВСУ взяли трассу Сватово – Кременная под полный огневой контроль – Череватый
Вооруженные силы Украины взяли под полный контроль трассу Сватово — Кременная в Луганской области.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
– По последним данным, ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль. Там продолжается боевая работа, о которой сообщат позже, – объяснил он.
Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории.
Они сосредотачивают усилия на сдерживании украинских военных на отдельных направлениях, не оставляют попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.
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