Жовтень, 29 в 9:02

Збройні сили України взяли під повний контроль трасу Сватове — Кремінна на Луганщині.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– За останніми даними, ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль. Там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше, – пояснив він.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території.

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Вони зосереджують зусилля на стримуванні українських військових на окремих напрямках, не полишають спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Збройних сил України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

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