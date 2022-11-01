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Факты / Україна

В Никополе на Днепропетровщине раздалась серия взрывов

Валентина Чорна, редактор ленты
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В Никополе на Днепропетровщине раздалась серия взрывов
Фото: Факты ICTV

Вечером 31 октября в Никополе Днепропетровской области прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщили местные жители. Официального подтверждения пока нет.

В регионе сохраняется угроза вражеского ствольного артобстрела.

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Напомним, что россияне атаковали Никопольский район ночью 31 октября.

По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, больше всего пострадал Марганец, туда прилетели 40 снарядов из российских Градов.

В городе повреждено около 30 многоэтажных и частных домов. Изуродован местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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