Октябрь, 31 в 23:05

Вечером 31 октября в Никополе Днепропетровской области прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщили местные жители. Официального подтверждения пока нет.

В регионе сохраняется угроза вражеского ствольного артобстрела.

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Напомним, что россияне атаковали Никопольский район ночью 31 октября.

По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, больше всего пострадал Марганец, туда прилетели 40 снарядов из российских Градов.

В городе повреждено около 30 многоэтажных и частных домов. Изуродован местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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