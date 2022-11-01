У Нікополі на Дніпропетровщині пролунала серія вибухів
Ввечері 31 жовтня у Нікополі Дніпропетровської області пролунала серія потужних вибухів.
Про це повідомили місцеві жителі. Офіційного підтвердження наразі немає.
У регіоні зберігається загроза ворожого ствольного артобстрілу.
Нагадаємо, що росіяни атакували Нікопольський район вночі 31 жовтня.
За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, найбільше постраждав Марганець, туди прилетіли 40 снарядів з російських Градів.
У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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