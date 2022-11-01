Жовтень, 31 в 23:05

Ввечері 31 жовтня у Нікополі Дніпропетровської області пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомили місцеві жителі. Офіційного підтвердження наразі немає.

У регіоні зберігається загроза ворожого ствольного артобстрілу.

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Нагадаємо, що росіяни атакували Нікопольський район вночі 31 жовтня.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, найбільше постраждав Марганець, туди прилетіли 40 снарядів з російських Градів.

У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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