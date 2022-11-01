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Факты / Україна

Данилов назвал идеолога уничтожения энергетической инфраструктуры Украины в Кремле

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Данилов назвал идеолога уничтожения энергетической инфраструктуры Украины в Кремле

Заместитель администрации президента России Сергей Кириенко – главный идеолог и лоббист уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом в Twitter сообщил секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов.

— По работе в Росатоме (Кириенко, – Ред.) хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что на РФ должен ответить.

Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал, – написал Данилов.

Кириенко занимал должность генерального директора Росатома в 2005-2016 годах.

31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в результате утренней атаки поражены десять регионов, в которых повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Фото: Кремль

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