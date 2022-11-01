Данилов назвал идеолога уничтожения энергетической инфраструктуры Украины в Кремле

Заместитель администрации президента России Сергей Кириенко – главный идеолог и лоббист уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом в Twitter сообщил секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов.

— По работе в Росатоме (Кириенко, – Ред.) хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что на РФ должен ответить.

Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал, – написал Данилов.