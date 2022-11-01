Данилов назвал идеолога уничтожения энергетической инфраструктуры Украины в Кремле
Заместитель администрации президента России Сергей Кириенко – главный идеолог и лоббист уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом в Twitter сообщил секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов.
— По работе в Росатоме (Кириенко, – Ред.) хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что на РФ должен ответить.
Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал, – написал Данилов.
Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник ап рф сергій кірієнко, який по роботі в «Росатомі» добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на рф має відповісти.Сейчас смотрят
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 1, 2022
Кириенко занимал должность генерального директора Росатома в 2005-2016 годах.
31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в результате утренней атаки поражены десять регионов, в которых повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.
Фото: Кремль