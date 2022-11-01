Данілов назвав ідеолога знищення енергетичної інфраструктури України у Кремлі

Заступник адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко є головним ідеологом та лобістом знищення енергетичної інфраструктури України.

Про це у Twitter повідомив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов.

— По роботі в Росатомі (Кирієнко, – Ред.) добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на РФ має відповісти.

Ми вистоїмо, як би не було важко, а от вирок собі в цивілізованому світі Кирієнко вже підписав, – написав Данілов.