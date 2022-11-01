Данілов назвав ідеолога знищення енергетичної інфраструктури України у Кремлі
Заступник адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко є головним ідеологом та лобістом знищення енергетичної інфраструктури України.
Про це у Twitter повідомив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов.
— По роботі в Росатомі (Кирієнко, – Ред.) добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на РФ має відповісти.
Ми вистоїмо, як би не було важко, а от вирок собі в цивілізованому світі Кирієнко вже підписав, – написав Данілов.
Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник ап рф сергій кірієнко, який по роботі в «Росатомі» добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на рф має відповісти.Зараз дивляться
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 1, 2022
Кирієнко обіймав посаду генерального директора Росатому у 2005-2016 роках.
31 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по містах України. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкової атаки уражені десять регіонів, у яких пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.
Фото: Кремль