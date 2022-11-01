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Факти / Україна

Данілов назвав ідеолога знищення енергетичної інфраструктури України у Кремлі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Данілов назвав ідеолога знищення енергетичної інфраструктури України у Кремлі

Заступник адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко є головним ідеологом та лобістом знищення енергетичної інфраструктури України.

Про це у Twitter повідомив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов.

— По роботі в Росатомі (Кирієнко, – Ред.) добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на РФ має відповісти.

Ми вистоїмо, як би не було важко, а от вирок собі в цивілізованому світі Кирієнко вже підписав, – написав Данілов.

Кирієнко обіймав посаду генерального директора Росатому у 2005-2016 роках.

31 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по містах України. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкової атаки уражені десять регіонів, у яких пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

Фото: Кремль

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