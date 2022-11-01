Ноябрь, 01 в 8:22

В ноябре не стоит ожидать резких колебаний цен на топливо, но на рынке есть определенные колебания по отдельным позициям.

Об этом рассказал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, сегодня сложно прогнозировать цены на топливо из-за зависимости Украины от мировых цен на нефть и нефтепродукты, но существенных изменений на рынке пока не ожидается.

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— Ситуация очень нервная, потому что ожидаем с 5 декабря эмбарго на импорт российской нефти в Европу, и есть достаточно существенная нервозность на рынках. Но видим, что цены держатся какого-то коридора — по 90-95 за баррель нефти. Это немного выше, чем было в сентябре, но и роста существенного не происходит, — говорит Куюн.

Эксперт полагает, что по сравнению с октябрем цены на топливо не претерпят резких колебаний, но небольшой рост цен может быть по позициям дизельного топлива и сжиженного газа.

— Видим, что есть некоторый потенциал для роста цен на дизтопливо, но это в пределах 1 грн за литр. По бензину стабильная ситуация, не ожидаем никаких изменений. По сжиженному газу тоже возможны небольшие корректировки, потому что сейчас наметился небольшой дефицит на рынках Европы этого продукта и может быть небольшой рост цен, — говорит директор ассоциации Е95.

Сергей Куюн считает, что октябрьские атаки России по объектам критической инфраструктуры и перебои со светом не должны повлиять на рынок. Кроме того, массовая закупка генераторов, использование которых предусматривает те или иные виды топлива, тоже не повлияет на ситуацию с ценами.

— Мы прошли сезон активного потребления, который был обусловлен аграрными работами. Сейчас рынок вошел в так называемый мертвый сезон, то есть потребление низкое. Поэтому я думаю, что даже этот “генераторный” фактор никак не повлияет на цены, — сказал он.

Специалист добавил, что в этот период года снижается спрос на топливо, поэтому в Украине есть возможность нарастить импорт этого продукта.