Закрывают больницы и магазины: оккупанты создают гуманитарный кризис в Голой Пристани

Ноябрь, 01 в 18:48

Российские оккупанты лишили население Голой Пристани Скадовского района медицинской помощи. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

— Россияне вывозят автотранспорт, оборудование и лекарства из Центральной райбольницы и ЦПМСП, а здания закрывают. На весь город осталась одна машина скорой, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, “эвакуироваться” по указанию оккупантов никто не желает, в том числе врачи.

Янушевич также сообщил, что 4 ноября в городе перестанет работать рынок, а на следующий день оккупанты закроют все продуктовые магазины.

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Кроме этого оккупанты принудительно депортируют подопечных Голопристанского гериатрического пансионата. Тех, кто не может самостоятельно передвигаться, вывозят во временно оккупированный Геническ, других – во временно оккупированный Крым.

Он отметил, что выехать на подконтрольные Украине территории у гражданских людей возможности нет, ведь получить пропуск из-за требований россиян практически невозможно.

Источник: Ярослав Янушевич

Фото: Zruchno Travel