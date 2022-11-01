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Факты / Україна

РФ ожидает продвижения ВСУ к Херсону и перебрасывает войска через Днепр — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские силы, вероятно, продолжают перебрасывать войска и военную технику через реку Днепр в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины на Херсон.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Украинские военные 30 октября сообщили, что оккупанты готовятся к переброске артиллерийских подразделений и вооружения с западного берега Днепра для возможной передислокации на других направлениях.

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В оперативном командовании Юг сообщили, что российские захватчики готовятся к эвакуации отдельных подразделений и военной техники с западного берега и собрали плавсредства для осуществления эвакуации.

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что 30 октября армия РФ начала инженерные работы в Белозерке (6 км к западу от Херсона) и Чернобаевке (1 км к северу от Херсона).

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Чернобаевка является последним населенным пунктом на трассе М14 к северу от Херсона. Нынешняя линия фронта проходит менее чем в 20 км к северо-западу от Чернобаевки. Подготовка оккупантов к обороне этого населенного пункта говорит о том, что россияне ожидают наступления ВСУ.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что операция по освобождению Херсона от российских оккупантов, скорее всего, продлится до конца ноября.

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