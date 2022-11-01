Ноябрь, 01 в 18:10

Со среды, 2 ноября, в Киеве на всех троллейбусных маршрутах будут работать автобусы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, это поможет снизить нагрузку на энергосистему и сэкономить электричество.

— С завтрашнего дня, с 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы. Делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество. Благодарю киевлян, которые сознательно относятся к ситуации и экономят электроэнергию дома и на рабочих местах, — написал он.

Отметим, что 31 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, повреждения получили 18 объектов в 10 регионах. После обстрелов были обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

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Из-за значительных разрушений 1 ноября жителям Киева продолжат планово отключать свет по предварительно согласованным графикам.

Электроэнергия будет отсутствовать в среднем 8-12 часов. Каждый день будет до 2-3 отключений по 3-4 часа. Впрочем, если энергосистема будет работать корректно – отключения вообще не будут применяться.