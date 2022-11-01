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Факты / Україна

Кличко рассказал, будут ли плановые отключения воды в Киеве

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Кличко рассказал, будут ли плановые отключения воды в Киеве
Фото: Unsplash

В Киеве не будет плановых отключений водоснабжения. В этом заверил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телемарафона.

Он объяснил, что предварительное отключение воды применялось из-за проблем с электросетями.

— О плановых отключениях водоснабжения никогда речь не шла. Надеюсь, до этого не дойдет. Предыдущее отключение было связано исключительно с проблемами электросетей, поскольку работающие в водоканале насосы были нетрудоспособны, когда не было электроэнергии. Такие вещи не планируются в Киеве, особенно в зимнее время, – отметил мэр.

Также Виталий Кличко призвал всех экономить электричество и выключать ненужные электроприборы. Он напомнил, что от этого зависит система энергоснабжения не только в Киеве, но вообще по Украине.

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Напомним, 31 октября из-за утренних обстрелов в Киеве 80% потребителей остались без водоснабжения.

Кроме того, из-за ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы была обесточена. Без электричества оказались 350 тыс. квартир.

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