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Факти / Україна

Заощаджуємо електрику: у Києві замість тролейбусів курсуватимуть автобуси

Валентина Чорна, редакторка стрічки
тролейбус київ
Фото: Depositphotos

З середи, 2 листопада, у Києві на всіх тролейбусних маршрутах працюватимуть автобуси.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та заощадити електрику.

– Від завтра, з 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси. Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику. Дякую киянам, які свідомо ставляться до ситуації і заощаджують електроенергію вдома та на робочих місцях, – написав він.

Зазначимо, що 31 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України, пошкоджень зазнали 18 об’єктів у 10 регіонах. Після обстрілів були знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях.

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Через значні руйнування 1 листопада жителям Києва продовжать планово відключати світло за попередньо узгодженими графіками.

Електроенергії не буде у середньому 8-12 годин. Щодня буде до 2-3 відключень по 3-4 години. Втім, якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть.

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