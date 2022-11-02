Ноябрь, 02 в 6:39

Накануне российские войска продолжили обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-лиманском канале.

Об этом 2 ноября сообщили в Оперативном командовании Юг.

Таким образом, добавляют в ОК Юг, оккупанты демонстрировали свой протест против зерновой инициативы.

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Напомним, что 29 октября Россия объявила о выходе из зернового соглашения после повреждения нескольких кораблей Черноморского флота РФ во время взрывов в Севастополе.

К слову, своей подписью под Инициативой о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов в Стамбуле 22 июля Россия обязалась разблокировать три украинских порта – Одесса, Черноморск и Южный – по меньшей мере на 120 дней.

30 октября Организация Объединенных Наций, Турция и Украина согласовали на 31 октября в рамках Черноморского зернового соглашения план движения для 14 судов, находящихся в турецких водах.

В общей сложности из портов Одесса, Черноморск и Южный в тот день вышли 12 судов из 354,5 тыс. т агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Решением Стамбульского координационного центра движение судов в рамках зерновой сделки 2 ноября временно приостановлено.

Согласно подтверждению ООН, ожидается, что 3 ноября через зерновой коридор пройдут восемь судов с сельхозпродукцией.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 252-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Александр Кубраков