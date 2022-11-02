Окупанти обстріляли баржу із зерном у Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі

Листопад, 02 в 6:39

Напередодні російські війська продовжили обстрілювати баржу зі збіжжям у Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі.

Про це 2 листопада повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Таким чином, додають в ОК Південь, окупанти демонстрували свій протест проти зернової ініціативи.

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Нагадаємо, що Росія оголосила про вихід із зернової угоди 29 жовтня після пошкодження кількох кораблів Чорноморського флоту РФ під час вибухів у Севастополі.

До слова, своїм підписом під Ініціативою про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів в Стамбулі 22 липня Росія зобов’язалася розблокувати три українські порти – Одеса, Чорноморськ і Південний – щонайменше на 120 днів.

30 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили на 31 жовтня у межах Чорноморської зернової угоди план руху для 14 суден, які перебувають у турецьких водах.

Загалом із портів Одеса, Чорноморськ та Південний того дня вийшли 12 суден із 354,5 тис. т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Рішенням Стамбульського координаційного центру рух суден у межах зернової угоди 2 листопада тимчасово призупинено.

Згідно з підтвердженням ООН, очікується, що 3 листопада через зерновий коридор пройдуть вісім суден із сільгосппродукцією.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

Фото: Олександр Кубраков