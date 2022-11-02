В Дії теперь можно проверять подлинность документов по QR-коду — Минюст

Ноябрь, 02 в 16:33

Стартовал первый этап внедрения электронного нотариата в Украине – Нота. Теперь нотариальные документы с QR-кодом можно проверить с помощью сканера в приложении Дія.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В настоящее время с QR-кодом нотариусы могут формировать такие документы, как:

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доверенность;

договор аренды транспортных средств;

заявление, на котором удостоверяется подлинность подписи.

— Формировать нотариальные документы с QR-кодом пока могут только нотариусы Киева и при наличии такой технической возможности в условиях военного положения. Впоследствии к системе присоединятся нотариусы со всей Украины, — сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что раньше на проверку документов нужно было потратить около двух дней, сейчас несколько минут.

Кроме того, QR-код – это дополнительная надежная защита документа от подделок: