В Дії теперь можно проверять подлинность документов по QR-коду — Минюст
Фото: УНИАН
Стартовал первый этап внедрения электронного нотариата в Украине – Нота. Теперь нотариальные документы с QR-кодом можно проверить с помощью сканера в приложении Дія.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
В настоящее время с QR-кодом нотариусы могут формировать такие документы, как:
Сейчас смотрят
- доверенность;
- договор аренды транспортных средств;
- заявление, на котором удостоверяется подлинность подписи.
— Формировать нотариальные документы с QR-кодом пока могут только нотариусы Киева и при наличии такой технической возможности в условиях военного положения. Впоследствии к системе присоединятся нотариусы со всей Украины, — сообщили в Министерстве юстиции.
Отмечается, что раньше на проверку документов нужно было потратить около двух дней, сейчас несколько минут.
Кроме того, QR-код – это дополнительная надежная защита документа от подделок:
- электронные копии нотариальных документов с QR-кодом хранятся в системе е-нотариата, и внести изменения в текст нотариального документа после загрузки его в систему невозможно;
- формирование документа с QR-кодом происходит исключительно с помощью Единой государственной системы е-нотариата нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность.