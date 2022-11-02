У Дії тепер можна перевіряти справжність документів за QR-кодом – Мін’юст

Листопад, 02 в 16:33

Стартував перший етап впровадження електронного нотаріату в Україні – Нота. Тепер нотаріальні документи з QR-кодом можна перевірити за допомогою сканера у застосунку Дія.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Наразі з QR-кодом нотаріуси можуть формувати такі документи, як:

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довіреність;

договір оренди транспортних засобів;

заява, на якій засвідчується справжність підпису.

– Формувати нотаріальні документи з QR-кодом поки що можуть лише нотаріуси міста Київ та за наявності такої технічної можливості в умовах воєнного стану. Згодом до системи долучаться нотаріуси з усієї України, – повідомили у Міністерстві юстиції.

Зазначається, що раніше на перевірку документів потрібно було витратити близько двох днів, зараз же кілька хвилин.

Крім того, QR-код – це додатковий надійний захист документа від підробок: