Листопад, 04 в 22:18

Найбільш жорстокі бойові дії протягом цього тижня зосереджені на Донбасі, зокрема у Бахмуті і Соледарі.

Про це під час вечірнього звернення 4 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що українські захисники продовжують тримати позиції та знищувати ворога.

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– На цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах разом узятих. Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства. Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане, – сказав Зеленський.

За словами президента, у Росії й на окупованих українських територіях досі тривають мобілізаційні заходи, “РФ продовжує збирати людей на загибель”.

Також глава держави подякував українським військовослужбовцям, які протягом доби знищили дві російські крилаті ракети Калібр та вісім дронів-камікадзе Shahed-136.