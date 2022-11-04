Ноябрь, 04 в 21:56

В пятницу, 4 ноября, в Украину с визитом прибыл советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Он встретился с главой государства Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Салливана ознакомили с оперативной ситуацией на фронте, ключевыми потребностями украинской армии, проинформировали о последствиях ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины.

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Также во время встречи участники затронули вопросы результатов и перспектив работы зернового соглашения.

Советник Байдена на брифинге заявил, что США будут поддерживать Украину без колебаний – столько, сколько потребуется.

Ермак отметил, что приезд Салливана является “чрезвычайно важным сигналом поддержки нашей страны со стороны США”

– Обсудили все актуальные вопросы сотрудничества Украины и Соединенных Штатов и продолжение поддержки нашей страны в борьбе за свою свободу и независимость против российских захватчиков. Приветствовал советника Президента США в Украине и отметил, что его приезд является очень важным сигналом поддержки нашей страны со стороны Соединенных Штатов Америки, — написал он.

Зеленский поблагодарил Джейка Салливана за поддержку, а также вручил ему орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.