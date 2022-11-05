Ноябрь, 05 в 12:14

В Украине приговорили к семи годам заключения жительницу Житомирской области, которая шпионила за подразделениями Вооруженных сил Украины.

Как проинформировали в пресс-центре Службы безопасности Украины, предательница была агентом главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Злоумышленница, мать троих детей, проживала в одном из поселков Житомирской области и имела пророссийские взгляды. Она неоднократно публиковала прокремлевские сообщения в российской социальной сети ВКонтакте, запрещенной в Украине. Там она и попала в поле зрения спецслужб РФ.

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После начала полномасштабной войны ее завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ. Предательнице присвоили оперативный псевдоним Победа.

Женщина получила задание собирать информацию о местах дислокации и перемещения подразделений украинских войск на севере. В поле зрения агента РФ находились железнодорожные перевозки, склады с боеприпасами и аэродромы.

– В зоне “особого внимания” российского агента находились железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона. Кроме того, среди ее основных задач было обнаружение логистических складов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации, — отметили в СБУ.

Предательница получила инструкции от куратора по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона. Спецслужбы РФ дали ей указания, как правильно собирать и передавать разведданные.

Информацию шпионка передавала через каналы электронной связи в виде GPS-координат объектов на территории Украины с их детальным описанием. Это продолжалось с апреля по июнь этого года.

Всего задокументировано более десяти фактов передачи информации оккупантам.

Злоумышленницу задержали в Житомирской области в июне, во время спецоперации украинской контрразведки.

В ходе обысков в ее доме обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые предательница использовала для связи с ГРУ РФ.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и приговорил к семи годам пребывания в тюрьме.

Недавно в Житомире сообщили о подозрении заместительнице директора лицея № 25, которая оправдывала действия российского диктатора Владимира Путина и ждала “русский мир”.