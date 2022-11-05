Листопад, 05 в 12:14

В Україні засудили до семи років ув’язнення мешканку Житомирщини, яка шпигувала за підрозділами Збройних сил України.

Як поінформували в прессцентрі Служби безпеки України, зрадниця була агенткою головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Зловмисниця, матір трьох дітей, проживала в одному із селищ Житомирської області та мала проросійські погляди. Вона неодноразово публікувала прокремлівські дописи в російській соціальній мережі ВКонтакте, забороненій в Україні. Саме там вона й потрапила в поле зору спецслужб РФ.

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Після початку повномасштабної війни її завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ. Зрадниці присвоїли оперативний псевдонім Побєда.

Жінка отримала завдання збирати інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів українських військ на півночі. У полі зору агентки РФ були залізничні перевезення, склади з боєприпасами та аеродроми.

– У зоні “особливої уваги” російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону. Крім того, серед її основних завдань було виявлення логістичних складів з артилерійським озброєнням, а також аеродромів можливого базування української бойової авіації, – зазначили в СБУ.

Шпигувала за ЗСУ на Житомирщині: агентку РФ Побєду засудили до 7 років в’язниці / 4 фотографии

Зрадниця отримала інструкції від куратора щодо здійснення розвідувально-підривної діяльності на території регіону. Спецслужби РФ дали їй вказівки, як правильно збирати та передавати розвіддані.

Інформацію шпигунка передавала через канали електронного зв’язку у вигляді GPS-координат об’єктів на території України з їх детальним описом. Це тривало з квітня по червень цього року.

Загалом задокументовано понад 10 фактів передачі інформації окупантам.

Зловмисницю затримали на Житомирщині в червні, під час спецоперації української контррозвідки.

Під час обшуків у її будинку виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які зрадниця використовувала для зв’язку з ГРУ РФ.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та засудив до семи років перебування у в’язниці.

Нещодавно в Житомирі повідомили про підозру заступниці директора ліцею № 25, яка виправдовувала дії російського диктатора Володимира Путіна та чекала на “русскій мір”.